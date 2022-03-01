Стадный инстинкт взял верх над потребностью докопаться до истины

Не знаю, как правильно назвать то чувство, которое возникает от наблюдения за тем, как все сейчас принялись любить и жалеть Украину.Это не обида. Это что-то больше сродни удивлению и разочарованию. Удивление от масштабов информационного вакуума, в котором жили все эти люди. А разочарование от их нежелания попробовать разобраться в ситуации.Понятное дело, что стадный инстинкт никто не отменял. И когда тебе, живущему в своём манямирке со своим мышиным горизонтом вдруг начинают показывать ужасы из Харькова или Херсона и круглосуточно говорить, что все это дело рук лично Путина, ты тупо начинаешь сначала ужасаться, а потом испытываешь чувство острой жалости, закономерно переходящей в возмущение и гнев.Но есть один нюанс. Разум нам дан не только для того, чтоб генерировать эмоции и облекать их в слова и поступки.И человек разумный, прежде чем хвататься за плакат, обматываться чужим флагом и озвучивать надписанные кем-то другим лозунги и призывы, должен разобраться в том, а что на самом деле происходит.Да, это сложно. Но возможно. Было бы желание.А его, увы, нет. Потому что деградация до уровня рыбки гуппи, которая сегодня уже не помнит, что было вчера.Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что западного обывателя сознательно довели до такого состояния. Многолетняя демонизация Путина, дегуманизация русских, высказывания о России исключительно как об «империи зла» и прочие ложные нарративы в том числе и в адрес наших СМИ, сделали своё дело.Но это все равно не оправдывает тех, кто сейчас страстно и до изнеможения протестует против следствия — спецоперации по принуждению к миру — но преступно игнорирует причину ее начала.Да, доступ к информации сейчас сильно ограничен. Но это не повод бездумно верить всему, что говорит телевизор и пишут в газетах и соцсетях. Как бы не старалась западная цензура, материалы о том, что происходило на Донбассе все эти восемь лет в доступе есть.Нужно просто ЗАХОТЕТЬ их найти и изучить.Но никто не хочет. Потому что сложно. Потому что не нужно. Потому что это противоречит модному тренду. Потому что стадное чувство взяло верх над остальными. В том числе, над потребностью докопаться до истины.Что весьма прискорбно. Не для нас. Для них. Но они об этом не догадываются. Потому счастливы, упиваясь моментом очередного ложного приступа единства и «гуманизма», который сейчас в первую очередь вредит украинцам. Тем, чьё опьяненное эйфорией «весь мир с нами» руководство готово сейчас на любые неадекватные и преступные поступки — лишь бы продлить свою минуту славы. Тем, кого сейчас держат в заложниках, не выпуская из городов, и тем самым создавая картинку «сопротивления». Тем, кого хоронят под руинами взорваных домов, пытаясь создать картинку пострашнее для выбивания денег, оружия, преференций для себя и санкций для России.На Украине идёт война. До последнего украинца. И каждый, кто сейчас аплодирует Зеленскому — является ее соучастником. Добровольным. Хоть и бессознательным.Юлия Витязева