Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Разведка США: Россия останется главным соперником в области оружия массового уничтожения

root Сегодня, 15:300Новости
Разведка США: Россия останется главным соперником в области оружия массового уничтожения

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия в обозримом будущем останется главным соперником Соединенных Штатов в области оружия массового уничтожения.
«Мы оцениваем, что Россия останется главным и самым способным соперником Соединенных Штатов в сфере ОМУ в обозримом будущем, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерно-оружейный потенциал и увеличивает потенциал своего стратегического и нестратегического оружия», — отметила директор в опубликованном ведомством докладе.

США также признали Китай страной, успешно и быстро совершенствующей свое оружие массового уничтожения.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: