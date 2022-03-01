Разведка США: Россия останется главным соперником в области оружия массового уничтожения

«Мы оцениваем, что Россия останется главным и самым способным соперником Соединенных Штатов в сфере ОМУ в обозримом будущем, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерно-оружейный потенциал и увеличивает потенциал своего стратегического и нестратегического оружия», — отметила директор в опубликованном ведомством докладе.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия в обозримом будущем останется главным соперником Соединенных Штатов в области оружия массового уничтожения.США также признали Китай страной, успешно и быстро совершенствующей свое оружие массового уничтожения.