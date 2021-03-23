Кадыров объявил об ответных санкциях в отношении японского руководства

«Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?», — написал он.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях объявил об ответных мерах по отношению к руководству Японии, которое до того объявило о его включении в санкционный список и заморозке его активов.Кадыров удивился, что Япония — страна с вековыми традициями морали и благородного поведения — вдруг «прогнулась» под Европу.Кадыров предположил, что теперь ему также запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. «Я просто обязан принять точно такие же ответные меры.«Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения», — написал он.Также глава Чечни заявил, что всё имущество японских политиков в республике будет продано, а вырученные деньги направлены на развитие Курильских островов.