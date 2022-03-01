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Росгвардейцы помогли эвакуировать российских хоккеистов из Украины в Крым

root Сегодня, 17:1556Новости
Росгвардейцы помогли эвакуировать российских хоккеистов из Украины в Крым

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю сообщают, что при силовой поддержке сотрудников ОМОН из Карачаево-Черкесии с территории Украины в Крым были эвакуированы граждане России.
Уточняется, что это были хоккеисты из Челябинска, которые играли по контракту в составе украинской команды «Днепр», а также члены их семей. Сама эвакуация проводилась из Херсона.

"Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время сбора спортсменов с нескольких адресов, а также при движении по пригородным автодорогам, на которых все еще небезопасно. Кроме того, вместе с хоккеистами была эвакуирована семья местных жителей" , - сообщили в Росгвардии.

Всего за время этой спецоперации было спасено 24 человека. Среди них трое детей. Всех поселили вместе в одном из отелей Симферополя.

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