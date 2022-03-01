Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Белый дом анонсировал новые санкции против России

Sergey Сегодня, 18:1549Новости
Белый дом анонсировал новые санкции против России
Фото: © REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден объявит во вторник о новых санкциях против России из-за событий на Украине, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.
"Президент объявит о мерах для продолжения привлечения России к ответу за ее неспровоцированную и необъявленную войну против Украины", - сказано в обновленном рабочем графике Байдена.

Выступление запланировано на 10:45 по вашингтонскому времени (18:45 мск).
Агентство Блумберг ранее сообщило, что США намерены ввести запреть на импорт нефти из России.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: