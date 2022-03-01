Белый дом анонсировал новые санкции против России

"Президент объявит о мерах для продолжения привлечения России к ответу за ее неспровоцированную и необъявленную войну против Украины", - сказано в обновленном рабочем графике Байдена.

Фото: © REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден объявит во вторник о новых санкциях против России из-за событий на Украине, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.Выступление запланировано на 10:45 по вашингтонскому времени (18:45 мск).Агентство Блумберг ранее сообщило, что США намерены ввести запреть на импорт нефти из России.