Настоящая элита России выглядит так

Настоящая российская элита выглядит именно так. Лучшие люди нации — не те, кто умеет креативно пилить госбюджет, а кто, готов положить жизнь свою за Родину. Так было всегда в России и так будет всегда.И теперь святой долг тех, кто считается творцами, воспеть их подвиги. Тем более что не надо ничего выдумывать, никаких рэмбо и суперменов — готовые истории реального мужества:"В ходе боя танк под командованием российского офицера был атакован расчетом американского переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", в результате чего Антон Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два украинских танка".Имена и лица всех наших героев должны быть известны каждому в стране — они должны быть на плакатах вдоль дорог, на телепередачах и в Рунете, о них должны говорить на уроках. Каждый подвиг должен быть известен и жить в поколениях, как подвиги в Великой Отечественной войне. Им должен быть почёт и уважение, как ветеранам 1945 года.источник