Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую

"За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией, передает РИА Новости.Ранее Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России. При этом Поклонская заверила, что намерена и дальше оказывать помощь на систематической основе.