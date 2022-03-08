Цены на продукты питания теперь будет контролировать служба по контролю за наркотиками
Областные военные администрации, полиция и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками теперь будут в регионах контролировать цены на продукты питания, медицинские препараты, а также на бензин и дизельное топливо. Такое решение принял Кабмин Украины, проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.
Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.
Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.
Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.
Сейчас к таким продуктам относятся:
сахар-песок,
яйца куриные категории С1,
масло подсолнечное,
масло сливочное 72,5%,
крупа гречневая,
пшеничная мука высшего сорта,
батон,
вермишель,
хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,
пастеризованное молоко 2,5%,
куриная тушка.
Новости Украины - Сегодня, 11:41 1115
По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.
Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.
Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.
Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.
Сейчас к таким продуктам относятся:
сахар-песок,
яйца куриные категории С1,
масло подсолнечное,
масло сливочное 72,5%,
крупа гречневая,
пшеничная мука высшего сорта,
батон,
вермишель,
хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,
пастеризованное молоко 2,5%,
куриная тушка.
Новости Украины - Сегодня, 11:41 1115
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