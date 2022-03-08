Цены на продукты питания теперь будет контролировать служба по контролю за наркотиками



По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.

Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.

Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.



Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.

Сейчас к таким продуктам относятся:

сахар-песок,

яйца куриные категории С1,

масло подсолнечное,

масло сливочное 72,5%,

крупа гречневая,

пшеничная мука высшего сорта,

батон,

вермишель,

хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,

пастеризованное молоко 2,5%,

куриная тушка.

Новости Украины - Сегодня, 11:41 1115 Областные военные администрации, полиция и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками теперь будут в регионах контролировать цены на продукты питания, медицинские препараты, а также на бензин и дизельное топливо. Такое решение принял Кабмин Украины, проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.Сейчас к таким продуктам относятся:сахар-песок,яйца куриные категории С1,масло подсолнечное,масло сливочное 72,5%,крупа гречневая,пшеничная мука высшего сорта,батон,вермишель,хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,пастеризованное молоко 2,5%,куриная тушка.Новости Украины - Сегодня, 11:41 1115

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