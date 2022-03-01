США запретили импорт энергоносителей из России

"Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", — добавил глава государства.

"Мы можем предпринять тот шаг, когда многие не могут", — добавил он.

Фото: Gettyimages.ru / © ahopueoВашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении, передает РИА Новости.При этом Байден признал, что подобные санкции против России приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС.Как отметил президент, в Вашингтоне понимают, что не все союзники США сейчас могут принять аналогичные меры против России.Накануне российский вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.