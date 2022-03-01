Супермаркеты АТБ вернули в продажу продукты, от которых ранее решительно отказались



Такое решение руководство компании приняло для того, чтобы максимально обеспечить население продуктами питания и товарами первой необходимости во время военного положения.

Напомним, в феврале 2022 года компания «АТБ-маркет» расторгла контракты с производителями продукции Roshen и ТМ «Наша Ряба».



АТБ отказались продлевать договор на поставку продукции Roshen из-за роста стоимости сладостей (продукция подорожала более чем на 30% из-за роста цены на газ).

Что же касается продукции ТМ «Наша Ряба», то, по слухам, одной из причин прекращения сотрудничества стало решение МХП открывать рядом с АТБ свои магазины «Мясомаркет». Это отбирает у супермаркетов покупателей.

Между тем, после введения в Украине военного положения в связи с вторжением России, во всех магазинах сети АТБ полностью прекратили продажу алкогольных напитков. Кроме того, для продажи социально значимых продовольственных товаров установили ограничения. Хлеб, консервы и крупы отпускают не более двух единиц товара на одного покупателя. Новости Украины - Сегодня, 19:45 114 Сеть магазинов АТБ приняла решение вернуть в продажу в торговой сети продукцию брендов Roshen и «Наша Ряба». Об этом сообщила пресс-служба компании.Такое решение руководство компании приняло для того, чтобы максимально обеспечить население продуктами питания и товарами первой необходимости во время военного положения.Напомним, в феврале 2022 года компания «АТБ-маркет» расторгла контракты с производителями продукции Roshen и ТМ «Наша Ряба».АТБ отказались продлевать договор на поставку продукции Roshen из-за роста стоимости сладостей (продукция подорожала более чем на 30% из-за роста цены на газ).Что же касается продукции ТМ «Наша Ряба», то, по слухам, одной из причин прекращения сотрудничества стало решение МХП открывать рядом с АТБ свои магазины «Мясомаркет». Это отбирает у супермаркетов покупателей.Между тем, после введения в Украине военного положения в связи с вторжением России, во всех магазинах сети АТБ полностью прекратили продажу алкогольных напитков. Кроме того, для продажи социально значимых продовольственных товаров установили ограничения. Хлеб, консервы и крупы отпускают не более двух единиц товара на одного покупателя. Новости Украины - Сегодня, 19:45 114

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