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Российские банки придумали, как обойти блокировку Visa и Mastercard

robot Сегодня, 21:450Новости
Российские банки придумали, как обойти блокировку Visa и Mastercard
На смену американским платежным системам придет китайская UnionPay, карты которой принимаются в 180 странах мира.
После того, как американские платежные системы Visa и Mastercard отказались обслуживать российские банковские карты, местные банки бросились искать им замену. И эта замена нашлась практически мгновенно — ею стала китайская система UnionPay, карты которой принимаются в 180 странах мира, включая европейские страны, США, а также популярные у российских туристов Египет, Таиланд и Израиль.

Российские банки планируют выпускать так называемые кобейджинговые карты — на территории России они будут работать через местную платежную систему Мир, а за рубежом — через UnionPay. Экономика - Сегодня, 20:36 59

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