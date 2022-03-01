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Евросоюз не будет запрещать импорт российских энергоносителей

root Сегодня, 22:000Новости
Евросоюз не будет запрещать импорт российских энергоносителей
Фото: Gettyimages.ru / © Baton72
Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель телеканалу al-Jazeera, передает РИА Новости.
С таким заявлением он выступил после объявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы, включающих запрет на поставки энергоресурсов.
"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", — сказал Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, в ЕС убеждены, что на нынешнего партнера "нельзя положиться", поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.
Боррель также отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. По его словам, для России нет угроз со стороны Украины, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".

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