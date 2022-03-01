Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.

Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах", передает РИА Новости.Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты.