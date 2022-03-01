Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

Sergey Сегодня, 22:000Новости
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах", передает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты.
"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: