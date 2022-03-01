Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - сказано в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Максим БогодвидБанк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора, передает РИА Новости.Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи."В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", - подчеркнул ЦБ.