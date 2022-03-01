Три человека погибли при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе

«Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие». В результате происшествия трое погибших, семь пострадавших доставлены в больницу», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Фото: РИА НовостиВ результате разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе погибли три человека, ещё семеро госпитализированы, заявила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, передает RT.Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации.На месте происшествия находятся зампрокурора региона Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.