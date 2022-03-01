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Три человека погибли при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе

Sergey Сегодня, 12:0051Новости
Три человека погибли при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
Фото: РИА Новости
В результате разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе погибли три человека, ещё семеро госпитализированы, заявила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, передает RT.
«Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие». В результате происшествия трое погибших, семь пострадавших доставлены в больницу», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации.
На месте происшествия находятся зампрокурора региона Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

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