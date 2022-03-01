Это Путин виноват: на видео показали, как растут цены на заправках в США
Опубликованный накануне ролик наглядно показывает глубину топливного кризиса в США. На фоне угроз Джо Байдена отказаться от российской нефти стоимость топлива растёт в реальном времени.
Президент США заявил о решении запретить закупку нефти из России, сообщает "Политцентр". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что все старые контракты будут заморожены на 45 дней, а заключать новые запрещено.
Стоимость топлива в Соединённых Штатах росла уже несколько месяцев подряд, но на фоне антироссийских санкций ценники на АЗС увеличиваются в режиме реального времени. Недовольным американцам Вашингтон объясняет, что топливо дорожает из-за президента России Владимира Путина, а не из-за непродуманных антироссийских санкций.
"Рекордный рост цен на бензин в США объясняется действиями России, а не антироссийскими санкциями", — пыталась убедить американцев Псаки.
Если верить официальному представителю администрации США, Владимир Путин лично регулирует американскую экономику в режиме реального времени. Видео показывает, как ценник на заправке Shell меняется каждые пару секунд. Ситуация кажется комичной, но простым американцам явно не до смеха.
источник
Президент США заявил о решении запретить закупку нефти из России, сообщает "Политцентр". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что все старые контракты будут заморожены на 45 дней, а заключать новые запрещено.
Стоимость топлива в Соединённых Штатах росла уже несколько месяцев подряд, но на фоне антироссийских санкций ценники на АЗС увеличиваются в режиме реального времени. Недовольным американцам Вашингтон объясняет, что топливо дорожает из-за президента России Владимира Путина, а не из-за непродуманных антироссийских санкций.
"Рекордный рост цен на бензин в США объясняется действиями России, а не антироссийскими санкциями", — пыталась убедить американцев Псаки.
Если верить официальному представителю администрации США, Владимир Путин лично регулирует американскую экономику в режиме реального времени. Видео показывает, как ценник на заправке Shell меняется каждые пару секунд. Ситуация кажется комичной, но простым американцам явно не до смеха.
источник
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