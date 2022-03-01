Украина и РФ согласовали шесть гуманитарных коридоров для эвакуации



«В полшестого утра мы получили сообщение от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, направления которых я сейчас перечислю, а также сообщение международного Красного Креста о направлении письма на их имя с таким согласованием», — сказала Верещук.





«Я обращаюсь к Российской Федерации: вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года. У нас есть отрицательный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь — Запорожье, а также Волноваха — Покровск», — сказала Верещук.



Украина и Российская Федерация согласовали прекращение огня с 9.00 до 21.00 для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами.Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, передает «Укринформ».По ее словам, Украина также направила свое письмо в Международный комитет Красного Креста, а в 9 часов утра состоялся разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителем МККК Питером Майером на предмет подтверждения такого согласования. Военные должны прекратить огонь с 9 до 21 часа.По данным представительницы правительства, будет введен режим прекращения огня на следующих маршрутах:Энергодар — Запорожье;Сумы — в направлении г. Полтава;Мариуполь — Запорожье;Волноваха — Покровск;Изюм — Лозовая (Харьковская область);В Киевской области: Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень — в Киев через Стоянку, Белогородку.Министр подчеркнула, что к ней обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание российской федерации было выполнено и люди смогли покинуть места, где они сейчас укрываются от градов и сокрушительного огня. который их убивает.Отдельно Верещук остановилась относительно г. Ворзель — там есть дом Малютки, где находятся 55 детей и персонал.«Это спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации данного детского дома. Мы очень просили Вооруженные силы России соблюсти взятые обязательства и прекратить огонь до 21 ч вечера», — подчеркнула Верещук.Новости Украины - Сегодня, 11:30 214