В Луганске сильный взрыв. Ударную волну почувствовали во всех районах города. Стала известна причина



Как сообщили в МЧС разрушений и их признаков обнаружено не было.

Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.

Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.

Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).

Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие.

Официальной информации пока нет, будем держать вас в курсе событий.

Новости Региона - Сегодня, 10:55 2044 Около 11 часов мощный взрыв произошел в Луганске, звук взрыва и ударная волна ощущалась во всех районах города. Обстоятельства происшествия были неизвестны.Как сообщили в МЧС разрушений и их признаков обнаружено не было.Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие.Официальной информации пока нет, будем держать вас в курсе событий.Новости Региона - Сегодня, 10:55 2044

Метки: {keywords}