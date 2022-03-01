Появилось ВИДЕО взрыва в Луганске, который услышал весь город.



Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.

Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.

В подтверждение этой версии ниже публикуем видео луганчанина, который успел снять на телефон момент взрыва.

Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).

Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 210 Около 11 часов мощный взрыв произошел в Луганске, звук взрыва и ударная волна ощущалась во всех районах города. Как сообщали в МЧС разрушений и их признаков обнаружено не было.Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.В подтверждение этой версии ниже публикуем видео луганчанина, который успел снять на телефон момент взрыва.Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 210

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