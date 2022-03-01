Появилось ВИДЕО взрыва в Луганске, который услышал весь город.
Около 11 часов мощный взрыв произошел в Луганске, звук взрыва и ударная волна ощущалась во всех районах города. Как сообщали в МЧС разрушений и их признаков обнаружено не было.
Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.
Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.
В подтверждение этой версии ниже публикуем видео луганчанина, который успел снять на телефон момент взрыва.
Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).
Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 210
Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.
Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.
В подтверждение этой версии ниже публикуем видео луганчанина, который успел снять на телефон момент взрыва.
Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).
Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 210
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