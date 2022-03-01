Взяв в кольцо Мариуполь, войска ДНР начали продвижение в северо-западном направлении

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики при поддержке российских войск начали движение в сторону северо-западных границ ДНР. Бои в Мариуполе продолжаются.На сегодняшний день под контроль ДНР перешла примерно половина территории республики в границах 2014 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. За минувшие сутки войска республики смогли освободить железнодорожную станцию Зачатовка, после чего начали наступление в направлении села Красная Поляна, расположенном северо-западнее Мариуполя.Одновременно подразделения ДНР ведут бои на окраинах Мариуполя, освобождая отдельные районы. Речь идет о районе Восточный, улице Победы, Кальмиусском районе (район Ильича). Кольцо сжимается все сильней, продвижению сильно мешают гражданские люди, которых националисты используют в качестве живого щита, но гуманитарные коридоры из города не работают, за прошедшие сутки в сторону России вышли 42 человека, из них шесть детей. В то же время вводимые режимы тишины позволяют украинским нацистам перегруппировываться.Пригороды Мариуполя уже очищены от нацбатов, ведется расчистка местности от взрывоопасных предметов.За минувшие сутки в качестве трофеев войска ДНР захватили два танка, четыре БМП и два британских ПТУР NLAW, это не считая обычного стрелкового оружия и боеприпасов. Добровольно сдались войскам ДНР двенадцать военнослужащих 53-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты. Им оказана необходимая помощь, их жизням ничего не угрожает.источник