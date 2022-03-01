Внимание! Завтра из Лисичанска организовывают эвакуацию до Лимана
Тем, кто не имеет возможности эвакуироваться самостоятельно, организована эвакуация автобусами из Лисичанска в Лиман. Об этом сообщает пресс-служба ВГА.
Место сбора — ул. Сосюры, 323, ГСЧС.
Ориентировочное время отправления — 10 марта, 08:30.
Заполните следующую форму, для обеспечения нужного количества мест по ссылке.
По телефону с вами свяжутся по необходимости.
«Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:15 82
Место сбора — ул. Сосюры, 323, ГСЧС.
Ориентировочное время отправления — 10 марта, 08:30.
Заполните следующую форму, для обеспечения нужного количества мест по ссылке.
По телефону с вами свяжутся по необходимости.
«Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:15 82
Метки: {keywords}