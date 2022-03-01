Пенсионеры Луганщины должны сегодня начать получать пенсию через Укрпочту



«Сегодня общался с руководителем Укрпочты Луганской области. Завтра попробуем запустить процедуру, если не будет обстрелов, чтобы люди начали получать деньги через Укрпочту. С казначейством на связи, стараемся, чтобы все работали, насколько это возможно. Гуманитарные грузы получаем и возможно, завтра, если будет эвакуационный поезд, то заблаговременно сообщим», — заявил вчера вечером, 8 марта, Сергей Гайдай.



Пенсионеры Луганщины должны были сегодня начать получать пенсию через Укрпочту, об этом завил в соцсетях глава ЛОГА Сергей Гайдай.Новости Региона - Сегодня, 17:00 110