Появилось ВИДЕО объяснение взрыва в Луганске, который услышал весь город.



Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.

Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.

В подтверждение этой версии ниже публикуем видео, которое объясняет природу взрыва.

Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).

Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 4752 Около 11 часов мощный взрыв произошел в Луганске, звук взрыва и ударная волна ощущалась во всех районах города. Как сообщали в МЧС разрушений и их признаков обнаружено не было.Как сообщали очевидцы взрыв был слышен во всех районах города и за его пределами, в центре задрожали не только стекла, но и стены домов. Но некоторые луганчане написали в социальных сетях, что перед грохотом, был слышан звук самолета.Позже появилась информация, что опасности нет, работает ВКС РФ.В подтверждение этой версии ниже публикуем видео, которое объясняет природу взрыва.Звук взрыва и ударная волна скорее всего возникла при переходе военным реактивным самолетом на скорость быстрее скорости звука (перешел звуковой барьер).Опасности для жителей Луганска нет, сохраняйте спокойствие. Новости Региона - Сегодня, 12:30 4752

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