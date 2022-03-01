Угрозы с Запада становились все опаснее

— Знаете, о чем я думаю? Что же остановило Бориса Ельцина от демилитаризации и нейтрализации Калининграда? Ведь тогда были очень упорные разговоры о том, чтобы сделать свободным город. Я даже не знаю, что уберегло, потому что если сейчас посмотреть на карту, то понятно, что наше геополитическое положение с нейтрализованным Калининградом было бы гораздо хуже. Вроде не такой большой регион по размерам и населению, а какую важную роль играет. Вот такие вещи, как Приднестровье, Южная Осетия, всегда очень важны и ценны в кризис.Я все время думаю: может стоило это все начать в 2014 году? И чем дальше смотрю на то, что происходит, понимаю, что нет. Все те же самые санкции, и у нас нет системы «Мир», нет внутрироссийской системы межбанковских платежей. Нам же ведь сегодня все это отключили. У нас не было первой волны импортозамещения, в том числе связанного с сельским хозяйством. У нас, конечно, вторая волна импортозамещения ждет своего пытливого исследователя, но тем не менее первая волна была, безусловно, успешной. В этом смысле мы, конечно, поймали тот момент. Все-таки мы действительно у нашего коллективного Запада вырвали из рук клинок.Я вынужден вернуться к следующему вопрос о том, что мы недостаточно хорошо понимаем, что из себя представляет Украина в военном смысле слова. Достаточно посмотреть просто по цифрам. Сухопутные войска и вообще ВСУ — это 255 тыс. человек плюс нацгвардия, добробаты, фольксштурмы и разного рода непонятые люди. Итого реального военно-силового потенциала там больше 400 тыс. человек. Есть верхняя планка, она почти под полмиллиона. А теперь мы понимаем, под кого эти базы к северу от Херсона? Это же фактически база расширенной мотострелковой бригады. Это мобилизационные базы. Я думаю, что мы еще не одну такую увидим.На фронте двух народных республик минимальная оценка силового потенциала — 120 тыс. человек. А теперь ради интереса, посмотрите, какой потенциал у сухопутных войск Франции. Не поверите — 115 тыс. человек! На фронте народных республик стояла сила большая, чем сухопутные войска Франции — основа сухопутных войск Североатлантического альянса на сегодняшний момент. Поэтому это грозная сила.А теперь представьте, что вся эта сила плюс поляки, которые пошли бы против Белоруссии, были бы направлены против нас. Ведь в концепции ведения боевых действий НАТО очевидно прослеживалось, что альянс, как цивилизованный мир, нас бомбил бы, атаковал бы с моря, воздуха, выступал бы в роли полицейских подразделений, проводились бы гуманитарные миссии. Мы даже не представляем, что такое зона АТО. Это зона полной социально-силовой вседозволенности, там снимаются все табу плюс поляки. Это грозная сила. Мы сейчас проводим спецоперацию не только за то, чтобы денацифицировать Украину, но и обеспечить долгую безопасность для себя.Но теперь хотел бы сказать одну вещь по поводу того, что сейчас происходит в Европе. Мы не знаем, на какие жертвы готов коллективный Запад, потому что орать кричалки — это не реально нести бремя. Все, что я вижу, говорит о том, что им нужно сломать нас быстро. Мы сейчас сталкиваемся преимущественно с проявлением экономико-социальной войны, которая направлена против нас. Мы пока не сделали каких-либо действий, которые направлены против них. В этом смысле мы не осознали тотальный характер войны, которая ведется против нас. Это важнейшая психологическая задача.Мы должны осознать масштаб противостоящего нам зла. Это принципиально важно. Но в действительности Запад не уверен в себе, он хочет лишить нас возможности осуществлять какие-то действительно болезненные для него акции. Надо очень серьезно думать, чтобы не осуществить болезненные для себя акции, но то, что нам в паре случаев нужно сделать Западу больно — это точно. Самое главное, надо их вывести из ситуации карнавала. Пока все то, что я вижу, — это карнавал, когда поорали, снесли ворота, все запретили, а потом пришли и трехчасовые переговоры. Этого быть не должно.Дмитрий Евстафьев