Яков Кедми: Крупная В«играВ» начнется только после завершения операции на Украине

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ITON.TV высказывает своё мнение по ключевым вопросам о военной спецоперации вооруженных сил России на территории Украины. Почему было принято решение о вторжении, если у российской армии есть достаточное количество военно-технических сил и средств для «обнуления» боеспособности украинской армии без того, чтобы заходить на территорию Украины? Насколько велика вероятность того, что Украиной "дело" не закончится? Как будет решаться задача денацификации Украины, если нацистские идеи прочно вдалбливались в головы украинцев все последние годы? Могла ли быть одной из главных причин начала спецоперации России информация о попытках создания украинскими властями на объектах Чернобыльской АЭС грязной атомной бомбы?