В украинской прессе: БПЛА В«БайрактарВ» ВСУ нацелились на трубопроводы

Украинская пропаганда рассказывает о бесчисленном множестве российских автомобилей-бензовозов, якобы уничтоженных украинскими ударными беспилотниками. Теперь «Байрактары» ВСУ нацелились на трубопроводы.На эту тему рассуждает издание Defense Express (Украина).В украинской прессе утверждают, что Вооруженные силы РФ хотят развернуть в зоне проведения специальной операции сеть полевых трубопроводов и заправок, чтобы решить вопрос топливной логистики. Об этом рассказывалось в сегодняшней утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Автор публикации заявляет, что армия Украины способна разрушить планы россиян, ударив своими беспилотниками по российским трубопроводам и перешедшим в руки ВС РФ автозаправочным станциям.Не стоит отрицать, что беспилотники турецкого производства были источником серьезного беспокойства для подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, так как могли наносить ракетные удары по территории республик, не имеющей на тот момент средств ПВО, способных противодействовать этим дронам. Тем более, что сами летательные аппараты на тот момент располагались с украинской стороны линии соприкосновения.Для российской армии и ее инфраструктуры, которую прикрывают комплексы ПВО «Тор» и «Панцирь», оставшиеся в распоряжении ВСУ БПЛА «Байрактар» представляют значительно меньшую угрозу. Но нельзя говорить, что она точно сведена к нулю.Мало того, украинские вооружённые формирования фактически расписываются в том, что могут уничтожить и крупные газотранспортные системы, нефтепроводы, а потом объявить, что это якобы российское военное имущество. В такой ситуации это, скорее, сигнал для европейцев, которых ударами с воздуха украинские войска могут лишить поставок углеводородов из России.источник