Молдавия не может вывести украинских беженцев

Вчера власти Румынии официально признали, что их истребитель МиГ-21 был сбит ВСУ, в связи с чем Бухарест потребовал от Киева провести расследование трагедии.Напомним, что 2 марта самолет румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану для патрулирования, потерял связь с диспетчером и исчез с радара. Практически через несколько часов стало известно, что истребитель был сбит из ЗРК С-300. Тогда в Бухаресте, да и других странах НАТО многие вспомнили про пресловутую 5 статью устава Североатлантического альянса и потребовали экстренного заседания военного блока, однако, каково же было разочарование антироссийской общественности, когда стало ясно, что с российской территории ракеты данного комплекса даже чисто теоретически не могли «отработать» по цели.Российские блоггеры, комментируя данную ситуацию, не могли не напомнить общественности о других «победах» украинских средств ПВО. Так, с территории, подконтрольной Киеву, в 2014 году был сбит пресловутый малазийский Boeing 777 – погибли 298 человек, а в относительно мирном 2001 году над Черным морем самолет авиакомпании «Сибирь» — погибли 78 человек.В сложившейся ситуации жертвой «профессионализма» украинских военных вновь становится небольшая Молдавия, для которой основной проблемой сегодня является массовый наплыв беженцев с территории сопредельного государства – их уже более 100 тысяч человек, что превышает 3,5% от общей численности непосредственно молдавского населения!Молдавская республика за время своей независимости так и не нормализовала социально-экономическую ситуацию в стране и с каждым годом уровень жизни в этой бывшей советской республики становится все ниже и ниже… Таким образом, немудрено, что при всем своем доброжелательном отношении к братскому украинскому народу жители Кишинева, Бельц и других городов начали высказывать обеспокоенность происходящим.«Масла в огонь» добавляют и сами украинцы, многие из которых ведут себя аморально, маршируют по центральным улицам молдавских городов с криками «слава Украине» и требуют, чтобы с ним общались исключительно на «мове», которой в совершенстве, наверное, не владеют даже сами вынужденные переселенцы.Откровенно говоря, даже прозападные молдавские власти несильно довольны происходящим. Так, президент Молдавии Майя Санду все свои усилия в последнее время сосредотачивает именно на решении проблемы переселения украинцев в страны ЕС и на территорию Турции.Однако, на данный момент, это практически невозможно. Соседняя Румыния, которая приняла на несколько десятков тысяч беженцев меньше чем Молдавия, несильно горит желанием принимать новых вынужденных переселенцев. Так, в Бухаресте отчетливо понимают, что даже в случае открытия гипотетического транспортного коридора для переселения украинцев в другие страны ЕС на местное руководство ляжет серьезная финансовая нагрузка, к которой они мягко говоря не готовы.Существует и еще один нюанс. Украинские власти начали массово освобождать из украинских тюрем заключенных, которым предоставляется право «смыть кровью» своих преступления и вступить в ряды ВСУ и нацбатов. Однако уголовные преступники, получив оружие, пока что лишь грабят местное население, а потом пытаются скрыться в сопредельных странах, маскируясь под пресловутых беженцев.Что ж, отдельные страны, например, ФРГ и Турция, согласились «протянуть руку помощи» евроинтегрированному Кишиневу, но есть нюанс. Оба этих государства может и были бы готовы принять несколько десятков тысяч украинцев, сбежавших в Молдавию, однако сейчас это невозможно чисто технически.«Обезьяна с С-300», как прозвали Украину на румынских военных форумах после трагедии с их истребителем, отказалась гарантировать Кишиневу, что их средства ПВО не откроют огонь на поражение по гражданской авиации, которая могла бы вывести пресловутых беженцев.«Воздушное пространство Молдовы закрыто не только по решению Кишинева, но и вследствие объявления бесполетной зоны со стороны Украины», — сообщил молдавский вице-премьер.Андрей Спыну, комментируя сложившуюся в стране ситуацию с авиаперевозками.Попытка же компании Air Moldova организовать два спецрейса во Франкфурт и Стамбул на 9 и 11 марта направлена скорее на состоятельную молдавскую аудиторию, которая решила улететь подальше от военного конфликта.Вот и получается, что простому молдавскому населению приходится мириться с массовым наплывом беженцев из сопредельного государства, а власти Киева вновь игнорируют проблемы собственных жителей.Александр Медведев, Молдавия, Бельцы