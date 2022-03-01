Молдавия не может вывести украинских беженцев
Вчера власти Румынии официально признали, что их истребитель МиГ-21 был сбит ВСУ, в связи с чем Бухарест потребовал от Киева провести расследование трагедии.
Напомним, что 2 марта самолет румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану для патрулирования, потерял связь с диспетчером и исчез с радара. Практически через несколько часов стало известно, что истребитель был сбит из ЗРК С-300. Тогда в Бухаресте, да и других странах НАТО многие вспомнили про пресловутую 5 статью устава Североатлантического альянса и потребовали экстренного заседания военного блока, однако, каково же было разочарование антироссийской общественности, когда стало ясно, что с российской территории ракеты данного комплекса даже чисто теоретически не могли «отработать» по цели.
Российские блоггеры, комментируя данную ситуацию, не могли не напомнить общественности о других «победах» украинских средств ПВО. Так, с территории, подконтрольной Киеву, в 2014 году был сбит пресловутый малазийский Boeing 777 – погибли 298 человек, а в относительно мирном 2001 году над Черным морем самолет авиакомпании «Сибирь» — погибли 78 человек.
В сложившейся ситуации жертвой «профессионализма» украинских военных вновь становится небольшая Молдавия, для которой основной проблемой сегодня является массовый наплыв беженцев с территории сопредельного государства – их уже более 100 тысяч человек, что превышает 3,5% от общей численности непосредственно молдавского населения!
Молдавская республика за время своей независимости так и не нормализовала социально-экономическую ситуацию в стране и с каждым годом уровень жизни в этой бывшей советской республики становится все ниже и ниже… Таким образом, немудрено, что при всем своем доброжелательном отношении к братскому украинскому народу жители Кишинева, Бельц и других городов начали высказывать обеспокоенность происходящим.
«Масла в огонь» добавляют и сами украинцы, многие из которых ведут себя аморально, маршируют по центральным улицам молдавских городов с криками «слава Украине» и требуют, чтобы с ним общались исключительно на «мове», которой в совершенстве, наверное, не владеют даже сами вынужденные переселенцы.
Откровенно говоря, даже прозападные молдавские власти несильно довольны происходящим. Так, президент Молдавии Майя Санду все свои усилия в последнее время сосредотачивает именно на решении проблемы переселения украинцев в страны ЕС и на территорию Турции.
Однако, на данный момент, это практически невозможно. Соседняя Румыния, которая приняла на несколько десятков тысяч беженцев меньше чем Молдавия, несильно горит желанием принимать новых вынужденных переселенцев. Так, в Бухаресте отчетливо понимают, что даже в случае открытия гипотетического транспортного коридора для переселения украинцев в другие страны ЕС на местное руководство ляжет серьезная финансовая нагрузка, к которой они мягко говоря не готовы.
Существует и еще один нюанс. Украинские власти начали массово освобождать из украинских тюрем заключенных, которым предоставляется право «смыть кровью» своих преступления и вступить в ряды ВСУ и нацбатов. Однако уголовные преступники, получив оружие, пока что лишь грабят местное население, а потом пытаются скрыться в сопредельных странах, маскируясь под пресловутых беженцев.
Что ж, отдельные страны, например, ФРГ и Турция, согласились «протянуть руку помощи» евроинтегрированному Кишиневу, но есть нюанс. Оба этих государства может и были бы готовы принять несколько десятков тысяч украинцев, сбежавших в Молдавию, однако сейчас это невозможно чисто технически.
«Обезьяна с С-300», как прозвали Украину на румынских военных форумах после трагедии с их истребителем, отказалась гарантировать Кишиневу, что их средства ПВО не откроют огонь на поражение по гражданской авиации, которая могла бы вывести пресловутых беженцев.
«Воздушное пространство Молдовы закрыто не только по решению Кишинева, но и вследствие объявления бесполетной зоны со стороны Украины», — сообщил молдавский вице-премьер.
Андрей Спыну, комментируя сложившуюся в стране ситуацию с авиаперевозками.
Попытка же компании Air Moldova организовать два спецрейса во Франкфурт и Стамбул на 9 и 11 марта направлена скорее на состоятельную молдавскую аудиторию, которая решила улететь подальше от военного конфликта.
Вот и получается, что простому молдавскому населению приходится мириться с массовым наплывом беженцев из сопредельного государства, а власти Киева вновь игнорируют проблемы собственных жителей.
Александр Медведев, Молдавия, Бельцы
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