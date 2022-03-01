Минобороны представило новые данные по спецоперации на территории Украины

Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины, с начала спецоперации уничтожено 2786 объектов.В течение 9 марта нанесение ударов было продолжено, бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС РФ уничтожила 49 военных объектов, среди которых: 2 пункта управления, 6 ЗРК, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.На сегодняшний день уничтожено 90% украинских аэродромов, Киев потерял боевое управление авиацией и противовоздушной обороной в следствие уничтожения пунктов управления, РЛС и ЗРК С-300, "Бук М-1" и С-125. Практически уничтожена боевая авиация ВСУ, из имеющихся на начало спецоперации 250 самолетов и вертолетов уничтожено на земле и в воздухе 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть боевых самолетов перелетела в Румынию и в боевых действиях участие не принимает. В последние дни фиксируются единичные попытки вылетов украинских истребителей, Воздушные силы Украины практически лишились подготовленных военных летчиков первого и второго класса.Отмечено круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО", которые передают Киеву информацию о воздушной обстановке над Украиной."Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины (...) среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотника", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.источник