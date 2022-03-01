В Киеве заявили, что готовы обсуждать нейтральный статус при наличии гарантий безопасности

«Украина готова обсуждать требование Российской Федерации о нейтралитете, если ей дадут гарантии безопасности, однако она не сдаст ни одного дюйма своей «территории», — заявил Жовква.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил что, Украине нужно получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий безопасности в условиях, в которых Североатлантический альянс открыто говорит, что приема Украины не будет.