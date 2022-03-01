США загнали Германию в ловушку антироссийских санкций

Линия ФРГ по России ограничена несамостоятельностью германских властей, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Вашингтон продолжает продавливать в Берлине необходимые решения.Информационное агентство Bloomberg сообщает, что ФРГ выступает против усиления антироссийских санкций ЕС.Немцам не нравится перспектива отключения Сбербанка от SWIFT, еще Берлин призывает к сдержанности против энергетического сектора РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ставка на импорт российских энергоресурсов является сознательным выбором данной страны.Одновременно глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная «зелеными» убеждениями и проамериканской риторикой, сообщила, что отказ от импорта российских нефти и газа невозможен для Берлина, который стремится сохранить торгово-экономические связи с РФ.Шольц сделал по российскому направлению три уступки: заблокировал запуск «Северного потока – 2», разрешил экспорт германских вооружений на Украину и присоединился к новому пакету антироссийских санкций. На этом Берлин призывает успокоиться, но позволят ли ему это сделать?В ФРГ ширится антироссийская пропаганда, привлекаются эксперты по сексопатологии, которые на телеканале ZDF оценивают военную операцию ВС РФ на Украине. Политическая повестка носит явно нездоровый характер.Дальнейшее усиление санкций против России будет губительно для Германии. Сегодня там лоббируются две вещи: отказ от импорта энергоресурсов и блокировка допуска российских судов в европейские порты.Оба решения приведут к всплеску цен в Германии, где стоимость бензина, коммунальных услуг и электроэнергии достигла максимумов. Правительство ФРГ активного противодействия данному процессу не ведет, сосредоточившись на молчаливой борьбе с антироссийскими санкциями.«Если оценить современное руководство ФРГ, то необходимо признать, что оно не соответствует статусу Берлина в Евросоюзе. Немцы являются ведущей экономикой Европы, об этом говорят цифры ВВП», – констатирует Оленченко.Германия производит 21,3% от европейского ВВП, а на другие 26 стран приходится по 3,5%. В Евросоюзе выделяется еще ряд стран – Франция и Италия, но их вклад более чем в два раза меньше, чем у немцев.«Германия наряду с РФ является пятой экономикой мира по объему ВВП. Прошлые германские лидеры соответствовали статусу Берлина как ведущей экономики и вели себя соответствующее, а современное руководство ФРГ позиционирует себя так, что будто Берлин является одним из второразрядных членов европейского объединения, а не его ведущей страной», – резюмирует Оленченко.Немецкие власти, вместо того чтобы отстаивать интересы страны, соревнуются в русофобии с прибалтийскими политиками. Если бы Кабинет министров ФРГ больше внимания уделял своему позиционированию в западной политике, то пользовался бы авторитетом в Евросоюзе и на Западе.«Отключение РФ от SWIFT является для США рычагом давления. Аналогичной линии придерживаются американские сателлиты в ЕС, а вот для немцев это вопрос жизни и смерти, как и продолжение российских поставок», – заключает Оленченко.Раньше политика Берлина была ориентирована на защиту национальных интересов и являлась уверенной, а сегодня экономический потенциал ФРГ не проецируется в соответствующую внешнеполитическую линию.«Причиной этого является несоответствие руководства ФРГ своим постам. Канцлер Шольц является хорошим хозяйственником, но это не означает, что он хороший политик. Когда его избирали на пост главы правительства, то планировалось, что он станет канцлером ФРГ, а не завхозом. С главами МИД и министерства финансов ситуация еще хуже», – констатирует Оленченко.Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ищет выгоду для своего авторитета, а не для страны. Аналогичная история с вице-канцлером Робертом Хабеком.«Все они являются агрессивными, но слабокомпетентными фигурами для своих должностей. Их вместе с Бербок можно назвать политиками ленинского призыва – существует известная формула Владимира Ленина про любую кухарку, способную управлять государством», – резюмирует Оленченко.Данные германские политики по уровню компетентности и субъектности ничем не лучше лидеров прибалтийских государств. Они и избираются схожим образом: их имидж выстраивается не за счет компетентности, а за счет привлекательности у молодых и политически активных слоев населения.Данный подход к построению исполнительной власти снижает возможности Берлина принимать суверенные решения, и это может сыграть против ФРГ в рамках западной политики по РФ. Фактически сегодня немцев просят оплатить антироссийскую политику.источник