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Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

root Вчера, 21:3054Новости
Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.
«Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», — рассказал Панков.
По его словам, в настоящее время украинская сторона уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, Панков подчеркнул, что это в очередной раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов, пишет НСН.

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