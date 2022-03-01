Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.«Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», — рассказал Панков.По его словам, в настоящее время украинская сторона уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ.Кроме того, Панков подчеркнул, что это в очередной раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов, пишет НСН.