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ВС России взяли под контроль две газоперекачивающие станции на Украине

root Вчера, 21:3054Новости
ВС России взяли под контроль две газоперекачивающие станции на Украине

Две газоперекачивающие станции на Украине – «Новопсков» и «Купянск» – находятся под контролем ВС России, по ним гарантируется безопасность функционирования, сказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
«Две другие станции – под контролем Украины. Обеспечение их безопасности – под обязательством ГТС Украины. Любые провокации и приостановление работы на них – в сфере ответственности украинских властей», – подчеркнул Сорокин, его слова передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
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