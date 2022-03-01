Ночью ожидается резкое похолодание до 12 градусов мороза



«С 21:00 9 марта до 21:00 10 марта на территории Луганщины ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег, ночью и утром местами слабый туман, гололедица, ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 10 марта будет колебаться от 12 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса мороза днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.В Луганске температура ночью составит 8-10 градусов ниже нуля, днем — 3-5 градусов мороза, переменная облачность, гололедица.По предварительному прогнозу, в ближайшие три дня ожидается гололедица, северо-восточный ветер 9-14 м/с, температура воздуха составит от 12 градусов мороза ночью до нуля градусов днем.Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 0