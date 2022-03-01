Зеленский заявил о готовности к компромиссам



«Готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа», — продолжил Зеленский, отметив, что и российская сторона должна быть готова к компромиссам.

«Еще не было контакта между президентами, и эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами», — заключил он.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на определенные компромиссы в ходе переговоров с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.На вопрос, готов ли он признать Крым частью России, а республики Донбасса — независимыми государствами, Зеленский ответил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с Россией».Для этого, по словам украинского лидера, он готов «к определенным шагам».Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что Украина попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина. Новости Украины - Сегодня, 20:46 132