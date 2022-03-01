В УНМ рассказали, как двое республиканцев уничтожили 20 украинских боевиков и подбили танк

«Отдельно хочу остановиться на защитниках ДНР, чье мужество и отвага в борьбе с украинскими националистами станут примером для будущих поколений, – отметил Басурин. – Они вступили в бой с превосходящими силами противника».

Наступательные действия Вооруженных сил ДНР в Донбассе идут активно, бойцы проявляют мужество, а подчас и героизм. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он пояснил, что 1 марта 2022 года рядовые Геннадий Бирюков и Дмитрий Колобин, находясь на передовых позициях в районе населенного пункта Майорск (под Горловкой), уничтожили две БМП и подбили танк, обратив противника в бегство. Всего в ходе боя ими были ликвидированы около 20 боевиков.