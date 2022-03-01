Сеть Vodafone перегружена. Мобильный оператор обратился к абонентам
Компания Vodafone заявляет о перегруженной сети.
Оператор Vodafone сделал рассылку SMS с призывом. Но, на самом деле, призыв актуален для абонентов всех операторов.
Оператор мобильной связи Vodafone заявляет, что сеть перегружена и просит украинцев о помощи.
Такие сообщения получают пользователи Vodafone на свои мобильные телефоны.
Для улучшения функционирования сети Vodafone просит:
отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
установить низкое качество видео в YouTube;
по возможности использовать Wi-Fi.
Национальный роуминг
Ведущие украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell) вместе с другими госструктурами запускают в Украине национальный роуминг.
Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.
Для того чтобы подключиться к национальному роумингу, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:
Отключить автовыбор сети (на Android: настройки — мобильная сеть (или подключение) — оператор; на iOS: параметры — сотовые данные — выбор сети).
Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях.
Школа выживания - Сегодня, 11:30 1781
Оператор Vodafone сделал рассылку SMS с призывом. Но, на самом деле, призыв актуален для абонентов всех операторов.
Оператор мобильной связи Vodafone заявляет, что сеть перегружена и просит украинцев о помощи.
Такие сообщения получают пользователи Vodafone на свои мобильные телефоны.
Для улучшения функционирования сети Vodafone просит:
отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
установить низкое качество видео в YouTube;
по возможности использовать Wi-Fi.
Национальный роуминг
Ведущие украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell) вместе с другими госструктурами запускают в Украине национальный роуминг.
Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.
Для того чтобы подключиться к национальному роумингу, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:
Отключить автовыбор сети (на Android: настройки — мобильная сеть (или подключение) — оператор; на iOS: параметры — сотовые данные — выбор сети).
Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях.
Школа выживания - Сегодня, 11:30 1781
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