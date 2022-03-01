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Арестович призвал жителей центральной и западной Украины выходить на работу

Sergey Вчера, 17:00103Новости
Арестович призвал жителей центральной и западной Украины выходить на работу

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей центральной и западной частей Украины, где нет боевых действий, выходить на работу и «запускать экономику». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вам не кажется, что на западной и центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия. Западной и Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, надо бы выходить на работу. Самое время начать нормальную жизнь», — сказал Арестович в своем обращении.
Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна потеряла $2 млрд золотовалютных резервов с начала военной операции. Изначально, по его словам, резервы находились на уровне $29,5 млрд.

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