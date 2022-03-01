Филиппины отказались отменять закупку вертолётов Ми-17

После начала специальной операции ВС РФ на Украине Соединённые Штаты получили условное оправдание для нажима на заказчиков российских оружейных систем, пытаясь их заставить не заключить новые контракты и расторгнуть старые сделки. В первую очередь Вашингтон стремится вытеснить Москву с высоколиквидного рынка боевой авиации.В частности, давление оказывается на Филиппины, которые приобрели вертолёты Ми-17. Однако на текущий момент оно не привело к желаемому для США результату. В Маниле заявляют, что соглашение об их покупке было заключено до украинского кризиса, в ноябре 2021 года, в январе 2022 года уже был сделан авансовый платёж."Мы выполняем свои контрактные обязательства", - заявил министр обороны Делфин Лорензана, слова которого приводит издание PNA.Активную роль в расторжении контракта пытаются играть украинские дипломаты. В соответствии с устоявшейся традицией киевских властей, они привязывают деловое сотрудничество с Москвой со спонсированием «агрессии»."Каждый доллар, заработанный Россией, будет прямо или косвенно использован для ведения войны"- заявил посол Украины Александр Нечитайло.Однако, как отметил глава военного ведомства Филиппин, «в настоящее время ответственность за выполнение контракта [по Ми-17] лежит на России»; со стороны Манилы отмена данного соглашения не предусматривается. Тем самым было прямо заявлено об отказе в расторжении сделки по закупке 16 машин стоимостью $245,1 млн.