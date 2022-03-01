На Луганщине запретили повышение цен на товары первой необходимости
В Луганской области запретили повышение цен на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Распоряжением от 12.03.2022 г. № 105 «О контроле за ценами на товары» запрещено необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости.
В частности, в перечень включены:
мука пшеничная,
макаронные изделия,
батоны,
хлеб,
гречневая и овсяная крупы,
свинина,
говядина,
птица (тушки куриные),
молоко,
масло сливочное,
сметана,
яйца куриные,
масло подсолнечное,
сахар кристаллический,
лук репчатый,
свекла,
морковь,
картофель.
Ограничения цен устанавливаются на медицинские препараты: этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарственные средства отечественного производства.
Также под запретом повышения стоимости топлива: бензина (марки А-92, А-95), дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей. Новости Региона - Сегодня, 17:30 121
Распоряжением от 12.03.2022 г. № 105 «О контроле за ценами на товары» запрещено необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости.
В частности, в перечень включены:
мука пшеничная,
макаронные изделия,
батоны,
хлеб,
гречневая и овсяная крупы,
свинина,
говядина,
птица (тушки куриные),
молоко,
масло сливочное,
сметана,
яйца куриные,
масло подсолнечное,
сахар кристаллический,
лук репчатый,
свекла,
морковь,
картофель.
Ограничения цен устанавливаются на медицинские препараты: этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарственные средства отечественного производства.
Также под запретом повышения стоимости топлива: бензина (марки А-92, А-95), дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей. Новости Региона - Сегодня, 17:30 121
Метки: {keywords}