Рябков: Иностранные конвои с вооружением для Украины могут стать законными целями для ВС РФ

Поставки ВСУ оружия способны принести Соединенным Штатам серьезные неприятности. Американское руководство должно осознавать, что иностранные конвои с вооружением для Украины могут стать законными целями для ВС РФ.Такое предупреждение сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на телевидении, в эфире «Первого канала»."Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран – это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - заявил замминистра.Рябков считает, что зарубежные оборонные поставки украинским вооруженным формированиям могут превратиться в угрозу для всех, особенно это касается переносных зенитных ракетных комплексов и ПТРК.Замглавы внешнеполитического ведомства РФ посетовал на то, что конструктивный диалог на различных уровнях между Москвой и Вашингтоном фактически отсутствует, а предупреждения российского руководства в США чаще всего игнорируют. Зачастую решения, предпринимаемые Белым Домом, ведут к конфронтации и нагнетанию напряженности.Незадолго до этого в американской газете The Washington Post рассказывалось о переговорах Вашингтона с руководством ряда стран Европы. На них обсуждалась возможность передачи Киеву систем ПВО советского производства и другого оружия.источник