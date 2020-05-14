СБУ задержала бизнесмена Алиева на западе Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бизнесмена Вагифа Алиева на западе Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Алиева в Закарпатье. Причины задержания неизвестны.
Отмечается, что Алиев считается партнером украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и Вадима Столара — депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Ранее в Киеве пропал известный российский журналист и кинокритик Егор Беликов. Он прилетел на территорию Украины из Копенгагена 23 февраля. В тот же день Беликов должен был вылететь в Минск, но был задержан пограничной службой Украины.
Метки: {keywords}