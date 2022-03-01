Украина и требования России. Что дальше: В«финляндизацияВ» или В«федерализацияВ»?

«Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказ от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина — это и Донецк, и Луганск, и Крым».

8 марта, на 13-й день военных действий и после третьего раунда специальных переговоров в Беловежской пуще, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к переговорам с Россией о Крыме и Донбассе. При этом он в интервью телеканалу ABC News заявил, что не уступит требованиям Москвы признать независимость ДНР и ЛНР и вхождение Крыма в состав РФ. «Я готов к диалогу. Но мы не готовы к капитуляции», — отметил глава украинского государства.Таким способом президент Украины признал, что переговоры в Беловежской пуще могут закончиться для украинской стороны и соглашением с Россией — капитуляцией, правда не «безоговорочной», а с условиями. Правда, в настоящий момент, как признал Зеленский, украинская сторона еще «не готова» к подобного рода капитуляции. Общее состояние дел, полагают в Киеве, не ведет к ней.В заявлении на сайте правящей на Украине партии «Слуга народа» под заголовком «Ультиматумы не принимаем! Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению» можно было прочесть следующее:Дальше пошли уже чисто украинские фантазии. В интервью ABC News президент Зеленский заявил, что в будущем Украина должна иметь коллективный договор о безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира — США, Франции, Германии, а также Турции.Таким образом президент Зеленский еще раз фактически подтвердил готовность Киева отказаться от конституционно закрепленного курса страны на вступление в НАТО в пользу некоей надежной системы гарантий безопасности независимой и суверенной Украины, частью которой могла бы стать и Россия.Вслед за этим выступлением президента Украины советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия, при которых в Киеве будут готовы обсудить отказ от членства в НАТО. По его словам, Киев готов к «конструктивным переговорам по ключевым пунктам».Представитель России на переговорах Владимир Мединский отметил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной пока не оправдались. Но еще на втором туре Украина и Россия договорились вести переговоры в закрытом режиме. Так что переговоры продолжаются о НАТО и статусе Украины.Напомним. Требование российской стороны на переговорах в Беловежской пуще для прекращения «специальной операции» на Украине. Незадолго до очередного тура переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters обозначил следующие требования к Украине:законодательно закрепить внеблоковый статус страны;признать независимость от Украины ЛНР-ДНР;признать Крым в качестве российской территории;провести «денацификацию».Очевидно, что возможное будущее соглашение выводит партию украинских «Слуг народа» из разряда «нацистов».В Кремле прошедшие переговоры представили так: «Выражена готовность к продолжению диалога — при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий».До этого президент РФ Владимир Путин заверял в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены, а попытки украинской стороны выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву. Любые попытки Киева затянуть переговоры приведут лишь к тому, что Москва расширит свой список требований.Происходящее вокруг продолжающихся переговоров в Беловежской пуще содержит ответ на известный вопрос, заданный в самый первый день российской военной операции: что дальше? Т. е. «что дальше» после окончания военной стадии конфликта. Очевидно, что в результате «капитуляции на условиях» Кремля режим Зеленского сможет обеспечить Украине нейтральный статус «финляндизации». Об этом формально и идет речь на переговорах, идущих в Белоруссии. Капитуляцию с условиями президент Зеленский мог бы принять после осуществления намечаемого в настоящее время окружения ключевой самой многочисленной группировки ВСУ — той, что на Донбассе. Однако Донбасская группировка в основной своей части может и не попасть в окружение.Президент Зеленский мог бы выбрать и иную альтернативу — не принимать капитуляцию и уехать из страны в правительство в изгнании. Конечных вариантов много. Тем не менее, на переговорах в Беловежской пуще играют в вариант «финляндизации» Украины с отказом от НАТО.Таков предлагаемый Россией Украине в настоящее время официальный переговорный процесс по своему содержанию. Россия упорно твердит, что «не собирается оккупировать Украину», то есть прямо и открыто предупреждает, что уйдет оттуда после окончания боевых действий. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 9 марта заявила, что Кремль не ставит перед собой задачу свержения нынешней украинской власти. «В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти».По итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 10 марта в Турции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время очередного раунда переговоров в Белоруссии Москва предоставила Киеву конкретные предложения по вопросам урегулирования. По словам российского министра, «на последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ».Правда, чуть ранее глава российского государства — президент Владимир Путин заявлял, что если руководство Украины продолжит делать то, что они делают сейчас, это поставит под вопрос будущее украинской государственности. «И это будет целиком и полностью их ответственность», — подчеркнул российский лидер.Таковы правила игры в мирное урегулирование на Украине. В этой связи для сравнения примечателен один эпизод, когда 1 марта 2022 года русины из российского НКО «Матицы русинов» Петра Гецкообратились к российскому президенту Путину преобразовать «Западную Украину» в «Карпатскую Русь» «на правах, мандатах, титулах русинов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Здесь сразу же заметим, что «Западная Украина» более широкая территория, чем Закарпатская область Украины, которая исторически связана с Венгерским королевством и русинами, в нем проживавшими. Изменение русинов на украинцев связано с советской политикой идентичности в УССР, к которой была присоединена Закарпатская область в 1945 году.Разумеется, в рамках политики «денацификации» на Украине можно было бы и создать федерацию, в которой Закарпатской области дать запрашиваемое русинами Гецко историческое название и соответствующий автономный статус. Следовало бы и местным венграм в бывшем Виноградовском районе Закарпатской области предоставить локальную автономию и вернуть им прежнее национальное образование. Но все это вне компетенций российской стороны, которая официально заявляет, что целью продолжающихся военных действий на Украине не являются: ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение ее действующей власти.5 марта Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о пресечении попытки создать «неконституционное государственное формирование» на западе страны — «Федеративной республики Украина» из пяти западных областей. Насколько реальной была эта попытка — трудно судить. Но очевидно, что СБУ действовала в рамках компетенций, которые признает российский МИД.Дмитрий Семушин