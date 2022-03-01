Передовые подразделения армии ЛНР вышли на окраины Северодонецка

Российские вооруженные силы и подразделения Луганской Народной Республики в течение дня продвинулись на 12 км и вышли на новые рубежи. Завершается 17-й день спецоперации на территории Украины.Группировка российских войск продолжает наступать широким фронтом и к вечеру вышла на новые рубежи, взяв под контроль населенные пункты Новоандреевка и Кириловка. Одновременно передовые подразделения ЛНР вышли на окраины Северодонецка, подконтрольного ВСУ, освобождены населенные пункты Молодежное, Возгорье, а также южная и центральная часть Попасной. На вечер субботы российские войска вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное.За день истребительная авиация и армейская ПВО сбили в воздухе один вертолет Ми-24 ВСУ и три беспилотника, включая один Bayraktar TB2. В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два ЗРК, три РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники.Всего за время операции уничтожено 3 593 военных объекта противника. На вечер субботы Минобороны приводит следующие данные: уничтожено 1159 танков-БМП-БТР, 118 РСЗО, 436 полевых орудий артиллерии и минометов, 61 вертолет и 126 беспилотников. Также уничтожены 973 единицы автомобильной техники.Между тем переговоры российской и украинской делегаций теперь проходят в видеоформате, российскую делегацию по-прежнему возглавляет Мединский. Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, "позиции Украины определены жесткими предыдущими директивами".источник