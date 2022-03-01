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В воскресенье, 13 марта на станцию «Новозолотаревка» планируется подача эвакуационного поезда

verter Сегодня, 05:0035Новости
В воскресенье, 13 марта на станцию «Новозолотаревка» планируется подача эвакуационного поезда
В воскресенье, 13 марта, со станции «Новозолотаревка» планируется подача эвакуационного поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Ориентировочное время отправления 14:00
Места сбора для организованного выезда на станцию:
Лисичанск — ул. Сосюры, 324 (база ГСЧС) с 10:00-12:00
Северодонецк, пр. Химиков 28 (Городской дворец культуры) с 10:00-12:00
Возможны изменения. Новости Региона - Сегодня, 04:00 16

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