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В Северодонецке под обстрел попал Христо-Рождественский кафедральный собор

bot Сегодня, 13:3071Новости
В Северодонецке под обстрел попал Христо-Рождественский кафедральный собор
В Северодонецке под артобстрел попала территория Христо-Рождественского кафедрального собора, передает Северодонецкая епархия.
На данный момент обнаружено более десяти воронок, осколками снарядов разбито много окон в соборе и административном здании, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.
В цокольном помещении собора, где до этого совершались уставные богослужения, выбиты окна. На улице температура воздуха -12, в здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа нет. Новости Региона - Сегодня, 12:16 98

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