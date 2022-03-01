У Зеленского рассказали, когда состоится четвертый раунд переговоров с РФ: «Это может быть завтра, послезавтра»
Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится после того, как будут наработаны «юридические форматы». Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью «Коммерсанту».
«Сейчас это все (предложения, — ред) находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», — заявил Подоляк.
По его словам, договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».
«Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись», — подчеркнул советник Офиса Зеленского.
Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России.
«Должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку», — считают в Киеве.
По мнению Подоляка, стороны подходят к компромиссу и «российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит» на ситуацию.
Новости Украины - Сегодня, 11:45 218
«Сейчас это все (предложения, — ред) находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», — заявил Подоляк.
По его словам, договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».
«Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись», — подчеркнул советник Офиса Зеленского.
Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России.
«Должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку», — считают в Киеве.
По мнению Подоляка, стороны подходят к компромиссу и «российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит» на ситуацию.
Новости Украины - Сегодня, 11:45 218
Метки: {keywords}