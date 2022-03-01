Как выглядит автомобильный мост между Луганском и Счастьем. ФОТО



По словам корреспондента издания, при боевых действиях был подорван один из пролетов моста. На данный момент по мосту уже можно передвигаться.



Как ранее информировал журналисты со ссылкой на местных жителей, восстановлено движение через автомобильный мост у города Счастье. Но гражданские автомобили пока не пускают.



Пускают ли сегодня гражданские автомобили через мост — не понятно. Информации об этом нет.



Новости Региона - Сегодня, 12:45 26 Автомобильный мост у Счастья восстановлен. Об этом сообщает ЛИЦ.По словам корреспондента издания, при боевых действиях был подорван один из пролетов моста. На данный момент по мосту уже можно передвигаться.Как ранее информировал журналисты со ссылкой на местных жителей, восстановлено движение через автомобильный мост у города Счастье. Но гражданские автомобили пока не пускают.Пускают ли сегодня гражданские автомобили через мост — не понятно. Информации об этом нет.Новости Региона - Сегодня, 12:45 26

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