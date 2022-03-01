Жителям областей, где нет боевых действий, предоставят компенсацию на оплату коммунальных услуг



Правительство Украины приняло решение о предоставлении компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг на период войны. Таким образом, государство материально поддержит тех, кто вынужден поселять у себя жителей других регионов. Плата за свет, воду, электричество и другие коммунальные услуги с них будет временно снята.



Что касается граждан, которые во время войны продолжают оставаться в своих домах, то их не будут штрафовать за неуплату или не полную оплату коммунальных услуг. Это значит, что если украинцы несвоевременно оплатят услуги ЖКХ, им ничего отключать не будут. По возможности, людей просят все-таки оплачивать услуги ЖКХ, чтобы поддерживать работу коммунальных служб.

Что касается городов, которые из-за военных действий уже отрезаны от света, воды и газа, то тут соответственно ни о каких платежах речь не идет. Из-за повреждений остаются обесточенными более 960 тыс. потребителей в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Новости Украины - Сегодня, 13:15 92 В десяти областях Украины гражданам, которые принимают переселенцев из «горячих» точек страны, правительство будет выплачивать компенсацию за коммунальные услуги. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.Правительство Украины приняло решение о предоставлении компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг на период войны. Таким образом, государство материально поддержит тех, кто вынужден поселять у себя жителей других регионов. Плата за свет, воду, электричество и другие коммунальные услуги с них будет временно снята.Что касается граждан, которые во время войны продолжают оставаться в своих домах, то их не будут штрафовать за неуплату или не полную оплату коммунальных услуг. Это значит, что если украинцы несвоевременно оплатят услуги ЖКХ, им ничего отключать не будут. По возможности, людей просят все-таки оплачивать услуги ЖКХ, чтобы поддерживать работу коммунальных служб.Что касается городов, которые из-за военных действий уже отрезаны от света, воды и газа, то тут соответственно ни о каких платежах речь не идет. Из-за повреждений остаются обесточенными более 960 тыс. потребителей в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Новости Украины - Сегодня, 13:15 92

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