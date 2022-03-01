Украинцы шокированы ценами на аренду в западных областях: за границей дешевле



И вот, в сети начала появляться информация о недопустимых ценах на аренду жилья во Львове, Карпатах и ??Закарпатье, Тернополе, Ужгороде или Черновцах. Некоторые владельцы выставляют поистине абсурдные цены, которые не позволяют себе устанавливать даже арендодатели в самых дорогих курортах мира.

Дом за 100 тысяч гривен или квартира за 1500 долларов?



Если зайти на Букинг или всем известный ОЛХ, то можно очень удивиться тому, как резко изменились цены на недвижимость. Наибольший контраст наблюдается во Львове, где уже поселилось более 200 000 переселенцев. Или в Закарпатье, где люди хотят пересидеть войну не только безопасно, но и любуясь пейзажами и чистым воздухом. Следовательно во Львове, за среднестатистическую квартиру с аккуратным, но не самым современным ремонтом хотят 1000, 1500 и даже 2000 долларов в месяц. Такие цены встречают где-то на побережье Ниццы, Хорватии, но так вдобавок есть еще вид на чистое море и все преимущества фешенебельного курорта.

В Закарпатье, за среднестатистический дом, просят по 100 000 грн в месяц. Дом вмещает 5-6 человек, но цена не включает в себя отопление. Это очень абсурдно и владельцам жилья рекомендуют остановиться, ведь эти действия со временем могут приравнять к мародерству.

Есть и совестные украинцы

Конечно, не все наживаются на чужой беде. В каждом городе на Западе найдется много людей, готовых предоставить убежища бесплатно или хотя бы по реальной цене. Также, в областях развернуто сотни приютов, где все желающие могут остановиться на сколько нужно и ничего за это не платить.

Новости Украины - Сегодня, 13:45 342 С тех пор как на Украине началась война, в сторону Запада не прекращается поток беженцев. Люди с Востока, Севера, Киевской и Херсонской областей едут на Запад в поисках безопасного убежища. Едут туда и те граждане, в городах которых еще относительно тихо, но они граничат с линиями фронта. Следовательно, через две недели в западных областях осело почти 2 миллиона украинцев. Столько же уехали заграницу.И вот, в сети начала появляться информация о недопустимых ценах на аренду жилья во Львове, Карпатах и ??Закарпатье, Тернополе, Ужгороде или Черновцах. Некоторые владельцы выставляют поистине абсурдные цены, которые не позволяют себе устанавливать даже арендодатели в самых дорогих курортах мира.Дом за 100 тысяч гривен или квартира за 1500 долларов?Если зайти на Букинг или всем известный ОЛХ, то можно очень удивиться тому, как резко изменились цены на недвижимость. Наибольший контраст наблюдается во Львове, где уже поселилось более 200 000 переселенцев. Или в Закарпатье, где люди хотят пересидеть войну не только безопасно, но и любуясь пейзажами и чистым воздухом. Следовательно во Львове, за среднестатистическую квартиру с аккуратным, но не самым современным ремонтом хотят 1000, 1500 и даже 2000 долларов в месяц. Такие цены встречают где-то на побережье Ниццы, Хорватии, но так вдобавок есть еще вид на чистое море и все преимущества фешенебельного курорта.В Закарпатье, за среднестатистический дом, просят по 100 000 грн в месяц. Дом вмещает 5-6 человек, но цена не включает в себя отопление. Это очень абсурдно и владельцам жилья рекомендуют остановиться, ведь эти действия со временем могут приравнять к мародерству.Есть и совестные украинцыКонечно, не все наживаются на чужой беде. В каждом городе на Западе найдется много людей, готовых предоставить убежища бесплатно или хотя бы по реальной цене. Также, в областях развернуто сотни приютов, где все желающие могут остановиться на сколько нужно и ничего за это не платить.Новости Украины - Сегодня, 13:45 342

Метки: {keywords}