

«Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что этоа встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три — нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру», — заявил Подоляк.



В ходе телефонного разговора с Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Турции.Данную информацию прокомментировали в Кремле. Встречу Путина и Зеленского нельзя исключать, но сначала надо понять, что на ней обсуждать и что будет результатом, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что о результатах переговоров делегаций РФ и Украины пока говорить преждевременно.Советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подолк заявил, что ко встрече Путина и Зеленского «уже не так долго идти» и она может состояться в обозримом будущем.По его словам, в настоящее время Украиной продолжается поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные дл Украины позиции.Новости в Мире - Сегодня, 15:00 323